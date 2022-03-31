Классон стал игроком «Копенгагена»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Шведский полузащитник Виктор Классон перешел в датский футбольный клуб «Копенгаген», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Шведский полузащитник Виктор Классон перешел в датский футбольный клуб «Копенгаген», сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с бывшим футболистом «Краснодара» рассчитано до конца сезона-2021/22.
«Очень рад, что теперь у меня есть возможность играть в “Копенгагене”, о котором я, конечно же, хорошо знаю от многих товарищей по сборной Швеции. С нетерпением жду приезда в Копенгаген и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат. А затем мы посмотрим, что ждет нас в будущем», — заявил Классон.
Шведский полузащитник и еще семь иностранных игроков 3 марта приостановили действие своих контрактов с «Краснодаром». Спустя два дня клуб объявил о расторжении соглашения с 30-летним футболистом по взаимному согласию.
Классон выступал за «Краснодар» с 2017 года. Он провел в составе клуба 147 матчей, забил 43 мяча и отдал 26 голевых передач.