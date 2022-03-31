Классон стал игроком «Копенгагена»

«Очень рад, что теперь у меня есть возможность играть в “Копенгагене”, о котором я, конечно же, хорошо знаю от многих товарищей по сборной Швеции. С нетерпением жду приезда в Копенгаген и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат. А затем мы посмотрим, что ждет нас в будущем», — заявил Классон.