У «Зенита» рекорд, а «Спартак» — на уровне «Урала». Как теперь ходят на футбол в РПЛ
Москвичи продолжают бойкот. Толку в снятии ограничений нет?
Москвичи продолжают бойкот. Толку в снятии ограничений нет?
В начале марта в России «отменили» коронавирус. Вероятно, сейчас большинство людей даже не знает число заболевших по стране и в регионе. Хотя ещё в январе цифры били все максимумы. Однако сначала Москва, а потом остальные регионы запустили процедуру полноценного возвращения к прежней жизни. Пункт первый — отмена QR-кодов для посещения мероприятий, в том числе футбола. Пункт второй — постепенное снятие ограничений на заполняемость разных объектов.
Хотя в РПЛ и без того было всё неплохо — Роспотребнадзор не особо сильно ограничивал клубы. В последнее время минимальная квота при худших раскладах составляла 30%. И только у «Сочи». Сейчас это единственный клуб с такой конфигурацией. Но главное, что могло изменить заполняемость в лучшую сторону — возвращение на трибуны антиваксеров.
Мы проанализировали заполняемость стадионов клубов РПЛ до и после снятия ограничений. Главный вывод: ощутимо лучше не стало. Почти все клубы не заполняют даже разрешённую ранее квоту. Что уж говорить об её увеличении.
Последние матчи в РПЛ:
В Петербурге даже в период самых жёстких ограничений на трибуны приходили люди. Когда их сняли — пошли рекорды. Как в последней игре с «Арсеналом»: 31 426 человек — лучший результат сезона. При этом сейчас местный Роспотребнадзор согласовывает «Зениту» только 50% заполняемости. Как видим — она почти полностью уходит. И это матч с аутсайдером. В ближайшее время в клубе рассчитывают на увеличение минимальной нормы хотя бы до 70−80%. А дальше — новый рекорд.
Последние матчи в РПЛ:
У «Спартака» нет проблем с РПН — в Москве в последнее время стабильно согласовываются 100% посещаемость. Но есть два других нюанса: первый — бойкот активных фанатов Fan-ID, который начался уже в этом сезоне. Из-за этого команда потеряла многотысячную поддержку. Второй — ограничения на посещение матчей со стороны МВД. Клуб вынужден каждый раз согласовывать квоту — это тоже не добавляет людям желания планировать поход на стадион.
Последние матчи в РПЛ:
Ограничения ушли, но «Локо» по-прежнему способен собрать более-менее приличную аудиторию только за счёт топового соперника. Когда стадион заполняют именно фанаты гостей. Судя по цифрам, даже после отмены ограничений на «Химках» был очень грустный антураж, на ЦСКА — чуть получше. Но это в любом случае очень далеко до солд-аута, которого в этом сезоне на «Локо» мы, вероятно, не увидим.
Последние матчи в РПЛ:
В Казани всё стабильно. С местным РПН не нужно согласовывать даже 50% заполняемости — в любом случае придёт сильно меньше. С отменой QR-кодов ничего не изменилось. Впрочем, неудивительно. Ведь болельщики могут посмотреть эмоциональные спичи Слуцкого и в YouТube. А на стадионе хочется увидеть классную игру и результаты. С этим же большие проблемы.
Последние матчи в РПЛ:
Похожая ситуация с посещаемостью у «Сочи». Но контекст чуть другой — результаты есть, аудитории нет. Так уж получилось, что больше 10 тысяч на стадион приходят не чаще 3−4 раз в год, когда в город приезжает «Спартак» или «Зенит». Всё остальное широким массам неинтересно. Да и у местного РПН здесь самые жесткие ограничения — согласовывают только 30% посещаемости. Впрочем, могли бы и 10% — число интересующихся футболом вряд ли бы изменилось.
Последние матчи в РПЛ:
У ЦСКА явный прогресс. И в результатах, и в зрительском интересе. После снятия ограничений рост аудитории почти на 100%. Конечно, свою роль сыграл и соперник. Хотя нет, не сыграл. Ведь «Рубин» и «Нижний» соседи по таблице. Так что клубу нужно благодарить РПН — до конца сезона с учётом борьбы за чемпионство не исключены и аншлаги.
Последние матчи в РПЛ:
«Динамо» — самый востребованный клуб Москвы прямо сейчас. Яркий футбол, классный состав, профессиональный тренер — что может быть лучше? Это отражается и на числе болельщиков — ни на кого в Москве в последние месяцы так не ходят. Бело-голубым есть к чему стремиться, но для этого надо не терять очки и начать борьбу с «Зенитом».
Последние матчи в РПЛ:
Самые унылые цифры РПЛ — 503 человека на матче с «Сочи» при полном отсутствии всех ограничений. И это клуб с очень приличным для РПЛ бюджетом, который, правда, предпочитают тратить на странных игроков, а не на собственное развитие. Результат — последнее место в таблице и отсутствие интереса.
Последние матчи в РПЛ:
Ещё один пример, когда снятие ограничений помогло — в конце прошлого года местный РПН согласовывал «Ростову» только 30 процентов болельщиков. Теперь подобных ограничений нет. И результат — увеличение аудитории в три раза. И это ещё не самый топовый соперник. На «Локомотив» и «Спартак» точно придёт намного больше людей.
Последние матчи в РПЛ:
У «Краснодара» до сих пор действуют ограничения от РПН — клубу разрешено пускать только 50% болельщиков. Но на единственный матч этого года пришло чуть больше 6 тысяч — очень мало для такого стадиона. Во многом это связано со статусом соперника — в дальнейшем можно ожидать других цифр. Если не 17 тысяч, то 12−15 на «Краснодар» должны приходить.
Последние матчи в РПЛ:
В Грозном в начале марта сняли все коронавирусные ограничения, однако интерес к футболу это не спровоцировало. Он, наоборот, снизился. На «Локомотив» пришло меньше стандартных для региона 6 тысяч. Вероятно, это связано с концентрацией жителей республики на других событиях. И футбол в Чечне пока не является той самой желаемой отдушиной.
Последние матчи в РПЛ:
По данным на конец года, «Урал» мог продавать билеты на 10 500 человек. Судя по цифрам, о таком в клубе могут только мечтать. С отменой QR-кодов болельщиков явно стало больше — даже на рядовом матче с «Химками». Но даже до квоты прошлого года пока далеко. И если удастся её превзойти, местный РПН наверняка согласует большее количество людей.
Последние матчи в РПЛ:
В Уфе в это время года в принципе мало ходят на футбол. Хотя местные власти не чинят препятствий для зрителей. Но чем теплее становится, а статус соперника увеличивается, тем больше людей приходят на арену. Отметка в 50% заполняемости уже близка.
Последние матчи в РПЛ:
В Туле РПН установил порог посещаемости в 80% от вместимости арены. Пока в лучшем случае приходят 25%, даже когда в гости приезжает один из лидеров чемпионата. Дело и в плачевных результатах «Арсенала» — команда болтается внизу таблицы, что не способствует интересу к ней. Возможно, поможет отмена QR-кодов — и 5−8 тысяч команда собирать будет.
Последние матчи в РПЛ:
В Самаре отмена QR-кодов также привела к небольшому увеличению числа болельщиков. Ещё в прошлом году РПН дал «Крыльям» возможность собирать 13,5 тысячи человек. Но к заполнению даже этой квоты клуб редко приближался. И это несмотря на очень неплохие результаты. Возможно, весной ситуация изменится. Сейчас арену разрешено заполнять на 50%.
Последние матчи в РПЛ:
В Нижнем также остаются небольшие ограничения — на матч со «Спартаком» РПН разрешил на 60% заполнять трибуны. Квоту полностью не использовали, хоть повод был достаточно мощный. За три недели до этого на «Урал» вовсе пришли чуть больше 3 тысяч. И это на таком огромном стадионе. Есть куда стремиться.
Дмитрий Зимин