Футболист «Спартака» Айртон перешел во «Фламенго» на правах аренды до конца года

Айртону 24 года, он выступает за «Спартак» с января 2019 года. За это время бразильский защитник провел за красно-белых 108 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча, отдав 11 результативных передач, получив 22 желтых и одну красную карточку. В сезоне-2021/22 на его счету один гол, одна результативная передача и шесть предупреждений в 30 играх. 19 марта бразилец получил травму в выездном матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» (1:1), из-за которой пропустит около месяца.