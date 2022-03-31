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16:47 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Айртон перешел во «Фламенго» на правах аренды до конца года

Бразильский защитник выступал за московский клуб с января 2019 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Айртон перешел во «Фламенго» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Сообщается, что Айртон будет выступать за бразильский клуб до 31 декабря 2022 года. Соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Айртону 24 года, он выступает за «Спартак» с января 2019 года. За это время бразильский защитник провел за красно-белых 108 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча, отдав 11 результативных передач, получив 22 желтых и одну красную карточку. В сезоне-2021/22 на его счету один гол, одна результативная передача и шесть предупреждений в 30 играх. 19 марта бразилец получил травму в выездном матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» (1:1), из-за которой пропустит около месяца.

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