Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1.04
Рубин
Химки
Футбол. Зарубежный
1.04
Унион Б
Кельн
Футбол. Первый дивизион
2.04
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
2.04
Томь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
2.04
Оренбург
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
2.04
Арсенал Т
Ахмат
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.03
Динамо
Ростов
11
20.03
Сочи
Крылья Советов
23
20.03
Уфа
Краснодар
11
20.03
ЦСКА
Рубин
61
19.03
Зенит
Арсенал Т
30
19.03
Ахмат
Локомотив
23
19.03
Нижний Новгород
Спартак
11
19.03
Урал
Химки
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Ростова» Гигович продолжит карьеру в «Хельсингборге»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович перешёл в «Хельсингборг» до конца сезона, сообщает пресс-служба шведского клуба. Футболист уже тренировался вместе с командой.

Ростов
ХельсингборгПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписывать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

В нынешнем сезоне российского чемпионата Гигович сыграл в составе «Ростова» 19 матчей, в которых отметился одним ассистом. «Ростов» после 19 туров находится на 14-й строчке в РПЛ, набрав 18 очков. Гигович пополнил «Ростов» в октябре 2020 года, когда перешёл из «Хельсингборга» за € 2,5 млн. В сезоне-2020/2021 он провёл 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь