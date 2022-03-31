В «Рубине» рассказали о расторжении контракта с Хвичей

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров, мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будет складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», — заявили в клубе.