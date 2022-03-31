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23:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Рубине» рассказали о расторжении контракта с Хвичей

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали информацию о расторжении контракта с Хвичей Кварацхелией.

Рубин
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Источник: Спорт-Экспресс

31 марта спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров, мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будет складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», — заявили в клубе.

Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

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