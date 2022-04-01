Программа 23-го тура чемпионата России по футболу откроется матчем «Рубин» — «Химки»

«Рубин» и «Химки» в прошлом сезоне заняли четвертое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В этом розыгрыше чемпионата России команды выступают менее успешно — казанцы после 22 туров занимают 10-е место (25 очков), а химчане — последнее, 16-е (18). Отрыв клуба из столицы Татарстана от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на следующий сезон составляет пять очков. Подмосковная команда находится в зоне прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1), отставание от 12-й строчки и зоны сохранения прописки в РПЛ составляет четыре очка.

«Рубин» с начала 2022 года провел четыре матча в чемпионате России, а также одну игру в Бетсити — Кубке России. В премьер-лиге казанцы одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1) и потерпели поражения от петербургского «Зенита» (2:3), «Ростова» (1:2) и столичного ЦСКА (1:6). В кубке страны команда под руководством Леонида Слуцкого обыграла выступающий в ФНЛ-1 волгоградский «Ротор» (2:1) и вышла в четвертьфинал турнира. На этой стадии «Рубин» 20 апреля в Красноярске сыграет с местным «Енисеем».

«Химки» за три дня до возобновления сезона поменяли главного тренера — на место Игоря Черевченко пришел Сергей Юран. В двух первых играх под его руководством команда поочередно проиграла московским «Динамо» (0:3) и «Локомотиву» (2:3), после чего сыграла вничью с «Сочи» (0:0) и обыграла екатеринбургский «Урал» (1:0). В игре с уральцами прервалась десятиматчевая безвыигрышная серия подмосковной команды в РПЛ — до этого она побеждала в чемпионате страны в середине октября (2:0 в домашнем матче с «Ахматом»).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 23, 1.04.2022, 19:00 Рубин - Химки -

Неоптимальные составы

Слуцкий во время мартовской паузы в чемпионате России был условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22 по решению Комитета по этике Российского футбольного союза (КДК РФС). Специалист был наказан за критику, в том числе с использованием ненормативной лексики, в адрес главного арбитра матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2) Виталия Мешкова. В пятницу он будет вынужден обходиться без двух дисквалифицированных игроков — полузащитника Александра Ломовицкого и нападающего Виталия Лисаковича.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостановить действие контрактов в одностороннем порядке в связи с ситуацией на Украине. Игроки могут приостановить действие трудовых договоров с клубами до 30 июня. Этой опцией воспользовались хорватский защитник Силвие Бегич и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Также встречу в Казани из-за травм пропустят полузащитники Михаил Костюков, Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом.

После решения ФИФА контракты с «Химками» приостановили бразильский и шведский защитники Бруно Виана и Филип Дагерстол, а также камерунский нападающий Ламкель Зе. Из-за травм против «Рубина» не сыграют защитник Егор Данилкин и полузащитник Павел Мамаев. Также под вопросом появление на поле игроков обороны Брайана Идову и Юрия Жиркова.

«Рубин» и «Химки» за 21 год противостояния в российской истории встречались в трех официальных турнирах. В начале века обе команды выступали во втором по силе дивизионе отечественного футбола, где провели четыре матча (две победы казанцев, одна победа подмосковной команды, одна ничья). Еще четыре раза они встречались в Кубке России (три победы «Химок», одна победа «Рубина»). В чемпионате России клубы провели девять матчей, «Рубин» одержал пять побед при двух ничьих и двух поражениях.