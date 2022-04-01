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16:49 (мск), источник: ТАСС

Клубам РПЛ разрешили заявлять легионеров из Футбольной национальной лиги

Все легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, вправе выступать и в РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубам Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) заявлять игроков из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщается, что все легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, вправе выступать и в РПЛ.

23 марта исполком Российского футбольного союза принял решение о смягчении лимита на легионеров, разрешив клубам со следующего сезона иметь в заявке до 13 иностранных футболистов. Ранее в заявке клубов могло быть до восьми иностранцев.

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