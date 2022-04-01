Клубам РПЛ разрешили заявлять легионеров из Футбольной национальной лиги
Премьер-лига: таблица и календарь
Все легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, вправе выступать и в РПЛ.
Все легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, вправе выступать и в РПЛ.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубам Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) заявлять игроков из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Сообщается, что все легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, вправе выступать и в РПЛ.
23 марта исполком Российского футбольного союза принял решение о смягчении лимита на легионеров, разрешив клубам со следующего сезона иметь в заявке до 13 иностранных футболистов. Ранее в заявке клубов могло быть до восьми иностранцев.