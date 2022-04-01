Клубам РПЛ разрешили заявлять легионеров из Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубам Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) заявлять игроков из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщается, что все легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, вправе выступать и в РПЛ.