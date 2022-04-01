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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Подмосковные «Химки» одержали победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Денис Глушаков (60-я минута), Илья Кухарчук (62) и Захар Волков (90). У хозяев мяч забил Герман Онугха (56), автоголом отметился защитник гостей Дмитрий Тихий (84).

«Химки», набравшие 21 очко, поднялись на 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в последних восьми встречах, с 25 очками располагается на десятой строчке.

В следующем матче «Химки» 9 апреля примут московский ЦСКА, «Рубин» в этот же день в Казани встретится с «Краснодаром».

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2:3
Первый тайм: 0:0
Химки
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