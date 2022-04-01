«Химки» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Денис Глушаков (60-я минута), Илья Кухарчук (62) и Захар Волков (90). У хозяев мяч забил Герман Онугха (56), автоголом отметился защитник гостей Дмитрий Тихий (84).

«Химки», набравшие 21 очко, поднялись на 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в последних восьми встречах, с 25 очками располагается на десятой строчке.