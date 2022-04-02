Матч «Локомотив» — «Спартак» и еще три игры чемпионата России по футболу пройдут в субботу

Среди субботних матчей выделяется игра между «Локомотивом» и «Спартаком», которая пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:30 мск. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 21 матче. «Спартак» с 27 очками располагается на девятой позиции.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 23, 2.04.2022, 19:30 Локомотив - Спартак -

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам, которые выступают в клубах РПЛ, приостановить действие контрактов в одностороннем порядке в связи с ситуацией на Украине. 31 марта бразильский защитник «Спартака» Лукас Айртон перешел на правах аренды во «Фламенго», срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2022 года. При этом участие Айртона в матче с «Локомотивом» до этого было под вопросом, так как защитник получил травму в игре 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода», из-за которой пропустит около месяца. 14 марта защитник «Локомотива» Пабло также перешел во «Фламенго», до этого железнодорожники объявили о том, что главный тренер команды Маркус Гисдоль освобожден от занимаемой должности. Вместо него команду к играм готовит немец Марвин Коммпер, у которого нет тренерской лицензии.

В составе «Спартака» матч из-за повреждения пропустит защитник Илья Кутепов. Также под вопросом участие в игре голкипера Александра Селихова и полузащитника Руслана Литвинова. Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие польского защитника команды Мацея Рыбуса, его тест на коронавирус 20 марта дал положительный результат.

Последний раз «Спартак» побеждал на выезде «Локомотив» 27 октября 2019 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. Прошлый матч на «РЖД-Арене» завершился победой железнодорожников со счетом 2:0, встреча прошла 11 апреля 2021 года. Игра в первой части нынешнего сезона завершилась вничью — 1:1.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 23, 2.04.2022, 14:00 Крылья Советов - Уфа -

Другие матчи дня

Также в субботу самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Уфу», встреча начнется в 14:00 мск. «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. «Уфа» с 18 очками располагается на последней, 16-й позиции. Игра первой части сезона завершилась победой самарской команды со счетом 2:1.

Последняя победа «Уфы» в РПЛ датирована 31 октября 2021 года, тогда команда победила дома грозненский «Ахмат» (1:0). «Крылья Советов» не проигрывают с 4 декабря 2021 года, тогда самарцы уступили дома казанскому «Рубину» (0:2). В последний раз «Уфа» побеждала «Крылья Советов» 30 ноября 2019 года, встреча завершилась со счетом 1:0.

В другом матче дня «Ахмат» в гостях встретится с тульским «Арсеналом», игра начнется в 14:00 мск. Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 22 матчах. Тульская команда располагается на предпоследней, 15-й позиции. Встреча первого круга завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 23, 2.04.2022, 16:30 Ростов - Нижний Новгород -

«Ростов» дома сыграет с «Нижним Новгородом», матч начнется в 16:30 мск. Ростовская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 21 матче. Нижегородский клуб с 24 очками располагается на 11-й позиции. Встреча первого круга завершилась победой «Ростова» со счетом 2:1.

10 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до конца 2022 года, при этом было согласовано, что Карпин будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове». С приходом специалиста южный клуб победил «Рубин» (2:1) и сыграл вничью с «Динамо» (1:1).