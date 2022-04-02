Как «Спартак» заменит Айртона в дерби и на финише сезона. Есть три варианта

«Спартак» потерял своего первого легионера после того, как ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РПЛ. Айртон уехал на родину — «Фламенго» арендовал защитника до конца 2022 года с правом выкупа. Теперь главный тренер красно-белых Паоло Ваноли должен придумать, как заменить левого защитника в дерби с «Локомотивом» и вообще на финише сезона.

Айртон запомнится российским болельщикам. Он отыграл в «Спартаке» три года и, пожалуй, входил в число лучших левых защитников РПЛ после Дугласа Сантоса. Провёл 108 матчей в составе красно-белых, в которых забил четыре гола и сделал 11 голевых передач. Трофеев, правда, не выиграл, да и прощание с нашей лигой получилось у 24-летнего легионера невесёлым. В последнем туре чемпионата Айртона травмировал защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук — бразилец был заменён в перерыве. Этот фол обсуждала вся футбольная Россия. Может быть, Гоцук заслуживал удаления. А возможно, и нет, если задаться вопросом, куда мог девать свою ногу «нижегородец», ставя её на землю и двигаясь по инерции после игры в мяч. Так или иначе Айртона жалко. Он выбыл приблизительно на месяц из-за контузии кости и мышц голени.

В этом сезоне РПЛ у Айртона не было какого-то важного статистического показателя, по которому он выделялся бы в «Спартаке» на фоне остальных. Зато в еврокубках были. Бразилец оказался наиболее задействованным в игре футболистом красно-белых по итогам матчей квалификации Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы — совершал 74 технико-тактических действия (с 76% успеха) в среднем за 90 минут. Это заметно больше, чем у поделивших второе-третье места Романа Зобнина и Квинси Промеса — по 65 ТТД. Айртон стал первым по количеству передач (41), обводок (2,5) и отборов мяча (2,8). Как к защитнику к бразильцу хватало вопросов: позиционных ошибок он допускал многовато. Но его ракетная скорость и техника давали спартаковцам преимущество на левом фланге при владении мячом.

«Уход Айртона — это потеря потерь для “Спартака”. Пока не вижу, кем можно заменить Айртона… К сожалению, мы ничего поменять не можем. Будут играть молодые парни, которых брали зимой. Тяжёлая ситуация, но это футбол, жизнь. Красно-белым нужно подстраиваться, как-то менять игру. Игрока такого уровня точно нет. Будем смотреть, мне самому интересно», — очевидно, это мнение экс-форварда «Спартака» Никиты Баженова разделяют многие болельщики красно-белых.

Против «Локомотива» Айртон в любом случае не сыграл бы, поэтому Ваноли имел достаточно времени, чтобы отработать варианты игры без бразильца.

Самый очевидный — выход на левом фланге Виктора Мозеса, который, если верить слухам, тоже мог уйти из «Спартака» в марте. Если бы трансфер нигерийца в «Бёрнли» состоялся, по флангам красно-белых был бы нанесён мощнейший удар. Мозес как раз и заменил Айртона в Нижнем Новгороде, так как на месте самого Виктора с первых минут вышел Даниил Хлусевич.

Кстати, у зимнего новичка из тульского «Арсенала» тоже есть опыт выступлений слева, поэтому Ваноли может отправить на позицию Айртона любого из своих правоногих латералей — и Мозеса, и Хлусевича. Другое дело, что с точки зрения создания ширины атаки эти два варианта, наверное, неоптимальные. Остаётся третий вариант, пока не опробованный по-настоящему итальянским тренером.

Речь о другом зимнем новичке «Спартака» — Леоне Классене, которого купили за € 900 тыс. у «Тироля». 21-летний воспитанник немецкого футбола и кандидат в молодёжную сборную России не появился на поле даже в кубковой встрече с «Кубанью» (6:1), когда, казалось, был лучший момент для дебюта. Почему-то Ваноли пока не доверяет Классену, но отъезд Айртона должен поменять ситуацию для Леона.

В первой части сезона Классен стал автором шести голевых передач в 17 матчах австрийской Бундеслиги. Статистика очень приличная. С его участием «Тироль» создавал 1,37 момента за 90 минут игры, а кроме того, Леон имел хорошие цифры оборонительных действий — девять подборов мяча, шесть перехватов и 2,1 отбора. Но, видимо, уровень «Тироля» пока далёк от спартаковского. Хотя в рейтинге УЕФА австрийская лига на две позиции выше, а сама бывшая команда Классена занимала в ней девятое место, как красно-белые в РПЛ.

Если в «Спартаке» хотят в будущем делать ставку на российских футболистов, то сейчас самое время наигрывать Хлусевича и Классена.

Турнирные задачи в этом сезоне остались по большому счёту только в Кубке России. Молодёжь красно-белых наверняка мотивирована сильнее, нежели Мозес.