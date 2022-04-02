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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Нигматуллин: не вижу, за счёт чего «Локомотив» может победить «Спартак»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак».

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Яркого матча не жду. В командах прошли перестановки, у “Локомотиве” в большей степени. Оба коллектива играют крайне нестабильно. На мой взгляд, в этом матче нет явного фаворита. “Спартак” может проиграть сам себе. С красно-белыми такое периодически случается. “Локомотиву” нужно банально забить на один гол больше. Не вижу, за счёт чего железнодорожники могут победить. В матче с прямым конкурентом можно почувствовать уверенность в своих силах.

У “Локомотива” в воротах молодой вратарь Худяков — это, скорее, на руку “Спартаку”. Даниил способный, но ещё сырой для игры в основном составе на таком высоком уровне. Это большая ответственность играть в таком серьёзном клубе. Здесь нужна стабильность. Набивать шишки, играя в основном составе, — рискованно для “Локомотива” и общего результата», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак» после 22 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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