Нигматуллин: не вижу, за счёт чего «Локомотив» может победить «Спартак»

«Яркого матча не жду. В командах прошли перестановки, у “Локомотиве” в большей степени. Оба коллектива играют крайне нестабильно. На мой взгляд, в этом матче нет явного фаворита. “Спартак” может проиграть сам себе. С красно-белыми такое периодически случается. “Локомотиву” нужно банально забить на один гол больше. Не вижу, за счёт чего железнодорожники могут победить. В матче с прямым конкурентом можно почувствовать уверенность в своих силах.



У “Локомотива” в воротах молодой вратарь Худяков — это, скорее, на руку “Спартаку”. Даниил способный, но ещё сырой для игры в основном составе на таком высоком уровне. Это большая ответственность играть в таком серьёзном клубе. Здесь нужна стабильность. Набивать шишки, играя в основном составе, — рискованно для “Локомотива” и общего результата», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.