Филимонов: в «Динамо» Киев все говорили по-русски. Я зарабатывал больше, чем в «Спартаке»

«У меня не было никаких проблем после перехода. Всё, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва. Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали.



В то время все в “Динамо” говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба. В Киеве мне оперативно выделили квартиру. Жил не в центре, но район был хороший — спокойный. В Киеве я зарабатывал больше, чем в “Спартаке”, — цитирует Филимонова Sport24.