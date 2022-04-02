Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Подопечные Алексея Стукалова прервали безвыигрышную серию из девяти матчей в РПЛ, последний раз команда дома в 13-м туре обыграла грозненский «Ахмат» (1:0). Агаларов с 15 голами продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров РПЛ.

После этой победы уфимский клуб покинул зону прямого вылета и расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» с 32 очками занимают восьмое место. В следующем туре «Уфа» дома 10 апреля сыграет с «Сочи», «Крылья Советов» на выезде в этот же день сыграют с «Уралом».