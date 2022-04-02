Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

В составе «Уфы» голы забили Юрий Журавлев (12-я минута) и Гамид Агаларов (87). У «Крыльев Советов» отличился бразилец Фернандо Костанца (69-я минута).
Подопечные Алексея Стукалова прервали безвыигрышную серию из девяти матчей в РПЛ, последний раз команда дома в 13-м туре обыграла грозненский «Ахмат» (1:0). Агаларов с 15 голами продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров РПЛ.
Самарский клуб прервал беспроигрышную серию в премьер-лиге из четырех матчей. Последний раз «Крылья Советов» терпели поражение в 17-м туре РПЛ, проиграв московскому ЦСКА (0:1).
После этой победы уфимский клуб покинул зону прямого вылета и расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» с 32 очками занимают восьмое место. В следующем туре «Уфа» дома 10 апреля сыграет с «Сочи», «Крылья Советов» на выезде в этот же день сыграют с «Уралом».