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16:02 (мск), источник: ТАСС

Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

САМАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» обыграл со счетом 2:1 самарские «Крылья Советов» в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

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В составе «Уфы» голы забили Юрий Журавлев (12-я минута) и Гамид Агаларов (87). У «Крыльев Советов» отличился бразилец Фернандо Костанца (69-я минута).

Подопечные Алексея Стукалова прервали безвыигрышную серию из девяти матчей в РПЛ, последний раз команда дома в 13-м туре обыграла грозненский «Ахмат» (1:0). Агаларов с 15 голами продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Самарский клуб прервал беспроигрышную серию в премьер-лиге из четырех матчей. Последний раз «Крылья Советов» терпели поражение в 17-м туре РПЛ, проиграв московскому ЦСКА (0:1).

После этой победы уфимский клуб покинул зону прямого вылета и расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» с 32 очками занимают восьмое место. В следующем туре «Уфа» дома 10 апреля сыграет с «Сочи», «Крылья Советов» на выезде в этот же день сыграют с «Уралом».

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