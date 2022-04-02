«Ахмат» в большинстве не сумел обыграть «Арсенал»

Встреча, проходившая в Туле, завершилась нулевой ничьей. На 38-й минуте гол в ворота «Арсенала» забил Евгений Харин, но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот. В конце первого тайма полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич получил вторую желтую карточку и был удален.