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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» в большинстве не сумел обыграть «Арсенал»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» и «Ахмата» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Туле, завершилась нулевой ничьей. На 38-й минуте гол в ворота «Арсенала» забил Евгений Харин, но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот. В конце первого тайма полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич получил вторую желтую карточку и был удален.

«Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, опередив «Крылья Советов». «Арсенал» занимает 13-е месте (21 очко).

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