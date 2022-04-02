«Ахмат» в большинстве не сумел обыграть «Арсенал»
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» и «Ахмата» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» и «Ахмата» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая в Туле, завершилась нулевой ничьей. На 38-й минуте гол в ворота «Арсенала» забил Евгений Харин, но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот. В конце первого тайма полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич получил вторую желтую карточку и был удален.
«Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, опередив «Крылья Советов». «Арсенал» занимает 13-е месте (21 очко).