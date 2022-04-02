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18:06 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Источник: состояние владельца «Спартака» Федуна уменьшилось на 80% из-за санкций

Состояние владельца московского «Спартака», вице-президента ПАО «Лукойл» Леонида Федуна уменьшилось на 80 процентов на фоне санкций. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, до введения санкций состояние Федуна оценивалось в $8,5 млрд, теперь же эта сумма равняется $1,7 млрд. Потери понес и бизнес-партнер Федуна, совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на $17,4 млрд и теперь составляет $5,3 млрд.

Ранее сообщалось, что к финансовым потерям Федуна привел обвал акций «Лукойла». На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 23 марта Федун заявил, что потерял 99% своего состояния.

В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Федун в 2021 г. занимал 16-е место с состоянием $11 млрд. При этом, по данным Forbes в декабре 2021 г., Федун вошел в топ-10 российских миллиардеров, увеличивших свое состояние за год. Его состояние увеличилось на $3,41 млрд, он занял 10-е место в списке. Бюджет «Спартака» в сезоне-2020/21 составлял 8,6 млрд руб.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 г. С этого момента клуб по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России — это произошло в 2017 г. В 2022-м, в год своего столетия, клуб идет на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

С 2014 г. «Спартак» выступает на собственном стадионе «Открытие Арена», построенном при Федуне за 14,5 млрд руб. Нейминговые права были приобретены банком «Открытие» в 2013 г. за 1,2 млрд руб. на шесть лет. В сентябре 2018 г. соглашение было продлено на пять лет без разглашения финансовых подробностей. На стадионе «Спартака» проходили матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

В соседнем со стадионом районе с 2013 г. структурами Федуна с 2013 г. реализуется проект «Город на реке Тушино — 2018». Окончание работ запланировано на 2030-й г.

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