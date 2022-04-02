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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный директор БАТЭ оценил возможное участие белорусского клуба в РПЛ

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич высказался о возможном участии белорусского клуба в розыгрыше Тинькофф РПЛ.

БАТЭПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Рассмотрел бы БАТЭ возможность участия в РПЛ? Россия и Белоруссия — члены УЕФА. Сначала такое должно решаться там», — приводит Sport24 слова Деменцевича.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах и матчах.

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