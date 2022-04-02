«Нижний Новгород» выиграл у «Ростова» в матче РПЛ

Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ричлорд Эннин (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (45+1). У хозяев гол на свой счет записал Кирилл Щетинин (25).