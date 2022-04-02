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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» выиграл у «Ростова» в матче РПЛ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Ростов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ричлорд Эннин (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (45+1). У хозяев гол на свой счет записал Кирилл Щетинин (25).

«Нижний Новгород» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, «Ростов» с 22 очками располагается на 12-м месте. В следующем туре 9 апреля нижегородцы примут московское «Динамо», днем позже команда Валерия Карпина дома сыграет с «Локомотивом».

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1:2
Первый тайм: 1:2
Нижний Новгород
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