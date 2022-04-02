Гол Изидора принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»

Столичное дерби на «РЖД-Арене» завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 85-й минуте забил Вильсон Изидор, признанный болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в марте. 21-летний француз, присоединившийся к команде в январе, отметился голами во всех четырех играх за «Локомотив» в чемпионате России.

Встреча должна была начаться в 19:30 мск, однако ее начало было отложено на час из-за сильного снегопада. По этой же причине встреча прошла без офсайдных линий VAR.