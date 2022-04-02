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22:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Изидора принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Столичное дерби на «РЖД-Арене» завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 85-й минуте забил Вильсон Изидор, признанный болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в марте. 21-летний француз, присоединившийся к команде в январе, отметился голами во всех четырех играх за «Локомотив» в чемпионате России.

Встреча должна была начаться в 19:30 мск, однако ее начало было отложено на час из-за сильного снегопада. По этой же причине встреча прошла без офсайдных линий VAR.

«Спартак» с 27 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (37 очков) идет пятым.

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Первый тайм: 0:0
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