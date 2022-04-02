«Чисто украинская философия!» Червиченко раскритиковал «Спартак» после поражения от «Локомотива»

«Мне сдается, что они не артисты балета, а прежде всего мужчины и футболисты. Об отмене нельзя ничего говорить. Перенесенное начало матча — с этими вопросами надо обратиться к администрации “Локомотива”, которая заблаговременно должна была подготовить стадион.

Есть регламент, в котором есть правило. Оно говорит о футболе при любой погоде. Регламентирующим моментом является только температура. Про снегопад не припоминаю. Речь идет о высоте снежного покрова или частоте выпадения снега. Раз этого нет, то надо играть. Все остальное — нытье слабых.

Что касается отмены гола «Спартака», то чего им апеллировать? Все видели, что гол правильно был не засчитан. Только потому, что все они рыдают по поводу отмены ВАР? Я что-то не заметил, чтобы «Спартак» так же рыдал в сторону мячей, которые отменяются в их ворота. Это интересный подход. Все что в нашу пользу — это хорошо, а все что против нас — это плохо. Чисто украинская философия!

Что касается игры, то первый тайм получился курьезным. Носились по заснеженному полю. Мяч летал в разные стороны. Было прикольно! Второй тайм расставил все по своим местам. Кто был сильнее, тот и победил. Перед голом «Локомотив» мог забить еще.