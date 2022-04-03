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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Играть в такой снегопад — безумие. Вместо яркого дерби мы получили мучение и новый скандал

«Спартак» будет жаловаться на судейство.

Спартак
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Черкизовский трактор, ковшом сгребавший снег вперемешку с газоном, вернул нас из 2022-го в ламповый 2002-й: мы 20 лет вспоминали снежное дерби на «Торпедо», где был уникальный антураж, но не было качественного футбола. И так и не сделали выводы.

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Пока в Черкизово судьи и делегат переносили начало матча, сотрудники стадиона упаковывали сугробы в грузовики — было невозможно поверить, что в таких условиях кто-то реально собирается выходить на поле.

В 2018-м «Локомотив» и «Спартак» уже бились на менее заснеженном поле и закончили 0:0 — без моментов и с нулевым качеством футбола. На этот раз «Спартак» сразу выступил за перенос. В «Локомотиве» были против — и на тот момент (без привязки к итоговому результату) это звучало странно. Потому что любой матч на таком поле — это не про тактику, функциональную готовность и игровой рисунок.

«Контролировать мяч низом тяжело — поле не позволяет. Пытаешься сыграть попроще, и это меняет картину игры», — описывал первый тайм Руслан Литвинов.

В перерыве казалось, что интереснее следить за уборкой снега, чем за главным матчем выходных. И «Локо», и «Спартак» страдали: Максименко расчищал штрафную перед каждым вводом мяча, Худяков тоже перестраховывался даже в простых моментах, а про все предматчевые наработки в атаке пришлось забыть. Как и про предматчевые расклады — ни отсутствовавшие Баринов с Жемалетдиновым, ни Селихов с Умяровым в таких условиях не сделали бы разницу: кошмарный газон уравнивал абсолютно все скилы.

Вы видели поле в первом тайме, снег — борьба кость в кость. Было не до комбинационного футбола. Две команды боролись в центре поля.
Дмитрий Лоськов
и.о. главного тренера «Локомотива»

Телевизионная картинка тоже выглядела дико: белая форма «Спартака» сливалась с полем, разметку было не видно, а газон продолжало засыпать снегом, который усилился со стартовым свистком.

По игре в таких условиях «Локомотив» был чуть хуже: «Спартак» давил (по ударам в створ — 3:0), забил из офсайда, который из-за отсутствия линий ВАР пришлось определять на глаз по спорному ракурсу (но, кажется, «вне игры» все же было), и, по-хорошему, должен был оставаться в большинстве.

Фол Бека-Бека на Мартинсе — самый спорный эпизод дерби. Нас давно приучили, что попадание открытыми шипами в ногу — прямая красная вне зависимости от намерения сыграть в мяч. Но за удар Айртона в Нижнем Гоцук не получил даже желтой, хотя ЭСК признала, что судья ошибся и это — удаление. А сегодня Карасев показал желтую — и обошелся без ВАР, хотя за аналогичный фол в сегодняшнем матче в Туле видеоассистенты исправили цвет карточки с желтой на красную.

По сути, более-менее осмысленную игру мы увидели только во втором тайме, когда газон очистили от снега.

Конечно, не полностью, но он хотя бы вернулся в базовый цвет. Проблема в том, что к этому моменту команды отошли от изначальных настроек (а «Спартак» еще и потерял Джикию). Желание сыграть попроще никуда не делось, и смотреть на это было по-прежнему тяжело.

Когда «Локомотив» вырвал инициативу и начал создавать моменты, снова вспомнился их отказ от переноса — зачем было настаивать на игре в сугробах, если на хорошем поле вы лучше? Респект, что в итоге ставка сыграла — «Локо» качественно включился в концовке и забил единственным ударом в створ. Локальная задача выполнена — набраны три очка.

Но что останется от этого матча, кроме сочнейших кадров и антуража? Оба тренера в открытую говорят, что большую часть матча адаптировались к условиям — ни о какой тактике и разборе ошибок не может идти и речи.

Мы получили запоминающуюся атмосферу, споры о судействе и сломавшийся из-за снегопада ВАР. Но не получили главного — качественного футбола.

Как и 20 лет назад.

Леонид Волотко

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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