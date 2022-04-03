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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Краснодар» — «Динамо».

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Ионов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Волков, Манелов, Окоронкво, Мацукатов.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулёв, Захарян, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Лесовой, Макаров, Н’Жье, Тюкавин, Гладышев.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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