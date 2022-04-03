«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).