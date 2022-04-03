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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: «Спартак» не вылетит из РПЛ. Это сильный клуб, его место среди лучших

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые не вылетят из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.

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«Шесть очков до зоны вылета? Нет-нет, этого не будет. О чём вы говорите? “Спартак” — сильный клуб, его место среди лучших», — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, при новом наставнике Паоло Ваноли «Спартак» одержал лишь одну победу в пяти матчах в РПЛ. Накануне красно-белые проиграли «Локомотиву» в матче 23-го тура чемпионата России со счётом 0:1. «Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяют шесть очков.

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