Каррера: «Спартак» не вылетит из РПЛ. Это сильный клуб, его место среди лучших

«Шесть очков до зоны вылета? Нет-нет, этого не будет. О чём вы говорите? “Спартак” — сильный клуб, его место среди лучших», — приводит слова Карреры Sport24 .

Напомним, при новом наставнике Паоло Ваноли «Спартак» одержал лишь одну победу в пяти матчах в РПЛ. Накануне красно-белые проиграли «Локомотиву» в матче 23-го тура чемпионата России со счётом 0:1. «Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета красно-белых отделяют шесть очков.