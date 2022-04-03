Шестой легионер покинул «Рубин» за последний месяц
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Полузащитник Хван Ин Бом приостановил действие соглашения с казанским «Рубином» до лета 2022 года, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Полузащитник Хван Ин Бом приостановил действие соглашения с казанским «Рубином» до лета 2022 года, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Южнокореец перешел в российскую команду в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах за «Рубин», в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что из казанского клуба уехали датчанин Андерс Дрейер, черногорец Сеад Хакшабанович, грузин Хвича Кварацхелия, хорват Филип Уремович, также приостановлен контракт с хорватским защитником Сильвие Бегичем.
Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.