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16:39 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» в пятый раз подряд победило «Краснодар» в чемпионате России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» в гостях победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Краснодаре присутствии 12 212 зрителей.

В составе «Динамо» на 6-й компенсированной к первому тайму минуте с пенальти отличился Даниил Фомин. Он реализовал 12-й пенальти в чемпионатах России из 12 попыток.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин провел 100-й матч без пропущенных мячей в карьере и попал в «Клуб Льва Яшина» для голкиперов, у которых не менее ста «сухих» встреч. Среди действующих вратарей в этом списке находятся Игорь Акинфеев (лидер рейтинга, 339 матчей), Маринато Гилерме (151) и Александр Беленов (115).

Впервые в 2022 году в составе «Краснодара» в официальном матче на поле появились легионеры — нигерийские нападающие Олакунле Олусегун и Джонатан Окоронкво (белорусский защитник Александр Мартынович и армянский полузащитник Эдуард Сперцян легионерами не считаются). Для обоих нигерийцев матч против «Динамо» стал дебютом.

В первом круге «Динамо» также победило «Краснодар» со счетом 1:0. «Краснодар» в седьмой раз подряд не смог победить «Динамо», в последний раз клубу это удавалось в сентябре 2018 года, и в пятый раз кряду проиграл в очных встречах.

«Динамо» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 46 очками после 23 туров. «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 баллов после 22 встреч. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», «Краснодар» в гостях встретится с «Рубином», обе встречи пройдут 9 апреля.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
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