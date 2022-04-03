«Динамо» в пятый раз подряд победило «Краснодар» в чемпионате России по футболу

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» в гостях победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Краснодаре присутствии 12 212 зрителей.

В составе «Динамо» на 6-й компенсированной к первому тайму минуте с пенальти отличился Даниил Фомин. Он реализовал 12-й пенальти в чемпионатах России из 12 попыток.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин провел 100-й матч без пропущенных мячей в карьере и попал в «Клуб Льва Яшина» для голкиперов, у которых не менее ста «сухих» встреч. Среди действующих вратарей в этом списке находятся Игорь Акинфеев (лидер рейтинга, 339 матчей), Маринато Гилерме (151) и Александр Беленов (115).

Впервые в 2022 году в составе «Краснодара» в официальном матче на поле появились легионеры — нигерийские нападающие Олакунле Олусегун и Джонатан Окоронкво (белорусский защитник Александр Мартынович и армянский полузащитник Эдуард Сперцян легионерами не считаются). Для обоих нигерийцев матч против «Динамо» стал дебютом.

В первом круге «Динамо» также победило «Краснодар» со счетом 1:0. «Краснодар» в седьмой раз подряд не смог победить «Динамо», в последний раз клубу это удавалось в сентябре 2018 года, и в пятый раз кряду проиграл в очных встречах.