Хохлов: это не победа «Динамо» над «Краснодаром». Судья подарил им три очка

«Это не победа “Динамо”. Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону “Краснодара”, которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота “Динамо”… Тут нечего говорить.



В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всё возможно для “Динамо”. Но вопрос в том, какими средствами», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.