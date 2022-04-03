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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Хохлов: это не победа «Динамо» над «Краснодаром». Судья подарил им три очка

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу московского клуба в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

«Это не победа “Динамо”. Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону “Краснодара”, которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота “Динамо”… Тут нечего говорить.

В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всё возможно для “Динамо”. Но вопрос в том, какими средствами», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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