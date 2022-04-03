У «Динамо» не чемпионский футбол. Ослабленный «Краснодар» чуть не отобрал очки

У «Динамо» в основе вышел Фёдор Смолов, а Константин Тюкавин остался на лавке. Также в состав попали Себастьян Шиманьски и Фабиан Бальбуэна, которые вернулись из сборных. Слева в обороне снова вышел Диего Лаксальт, а не Дмитрий Скопинцев. У «Краснодара» в условиях кадровых проблем обошлось почти без сюрпризов. Единственный интересный момент — 19-летний нигерийский дебютант Олакунле Олусегун в нападении.

«Динамо» начало очень бодро. Прессинг, вертикальные передачи вперёд — всё на месте. Дошло даже до давления Смолова на Матвея Сафонова, было опасно. А на 10-й минуте «Краснодар» и вовсе чуть не остался в меньшинстве. Никита Кривцов сфолил дважды за минуту. За первый фол арбитр Алексей Сухой показал жёлтую карточку, а за второй простил полузащитника. Игроков «Динамо» и Сандро Шварца это решение возмутило.

К 15-й минуте «Динамо» свалилось в навесы с флангов, где, в отличие от центральной зоны, была полная свобода. А когда к середине тайма показалось, что «Краснодар» пришёл в себя, гости чуть не забили. Арсен Захарян пробил с левой с линии штрафной, Сафонов потащил, и мяч ударился в штангу.

«Краснодар» в поисках гола положился на контратаки, но команде явно не хватало скорости принятия решений. Футболисты хозяев затягивали с пасами и зачастую отдавали мяч в недодачу. Кривцов тем временем продолжал жечь, поэтому на 29-й минуте его заменили. На поле появился Юрий Газинский.

Самое веселье началось в конце первого тайма. Команды практически забыли про центр поля и стали обмениваться атаками, причём как быстрыми, так и затяжными, с перекатом мяча перед штрафной.

Ну, а перед самым свистком на перерыв случился скандал. Черников схватил Смолова за футболку. Сухой назначил штрафной, однако в дело включился VAR. Выяснилось, что, по мнению видеоассистентов, нарушение было в штрафной площади. Арбитр полностью доверился помощникам и указал на точку. А Даниил Фомин вонзил мяч в девятку.

Второй тайм начался так же, как заканчивался первый. Сразу несколько моментов, только в этот раз острее был «Краснодар». Был и явно голевой эпизод, но Эдуард Сперцян пробил в небеса. Хозяева взбодрились настолько, что забыли об обороне и допустили ответный момент, но вышедший на замену Денис Макаров пощадил южан.

В дальнейшем «Краснодар» и «Динамо» продолжили наращивать темп и количество опасных атак. Преимущество, в отличие от первого тайма, было у хозяев, однако гости здорово отвечали. У того же Макарова был ещё один момент, но спас Сафонов. «Краснодар» во втором тайме добил процент владения до 70, при этом по ударам получилось равенство.

На последних секундах всё могло перевернуться. Ионов выскочил один на один с Шуниным, но пробить помешал Шиманьски. Сухой показал жёлтую за симуляцию, а VAR на решение не повлиял! Кажется, вопросов к судейству будет полно.

Главная проблема «Динамо» — у команды не чемпионский футбол. Хотя это не мешает ей добиваться успеха. В этом сезоне бело-голубые набрали уже 25 очков в гостевых матчах. Это лучший результат в РПЛ.

«Динамо» благодаря победе закрепилось на втором месте в таблице РПЛ. Отрыв от ЦСКА увеличился до четырёх очков, отставание от «Зенита» сократилось до двух. Правда, обоим конкурентам бело-голубых ещё предстоит сыграть в этом туре, причём сегодня. ЦСКА встретится с «Уралом», а «Зенит» — с «Сочи». Ждём!