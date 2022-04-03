«Сочи» — «Зенит»: Юри Алберто — на скамейке запасных гостей

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сергеев, Юри Алберто.



Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Помогать ему будут Валентин Мурашов и Алексей Воронцов. Резервный судья — Владимир Сельдяков. Отвечать за VAR будет Евгений Кукуляк. Его помощником назначен Константин Шаламберидзе.