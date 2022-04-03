ЦСКА вырвал ничью в матче с «Уралом» благодаря голу Языджи с пенальти на 94-й минуте

Армейцы открыли счет уже на третьей минуте — Игорь Дивеев реализовал штрафной удар. Однако через четыре минуты «Урал» сравнял результат — Яка Бийол отправил мяч в собственные ворота. В начале второго тайма Эрик Бикфалви вывел гостей вперед. В самой концовке ЦСКА ушел от поражения — Юсуф Языджи реализовал пенальти. В итоге, 2:2 — боевая ничья.