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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?

Скандал.

Урал
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Больше двух месяцев игра обновленного ЦСКА казалась безупречной: в дерби команда Березуцких убрала «Спартак», дожала в концовках «Локомотив» и «Нижний Новгород», а перед паузой на матчи сборных нокаутировала «Рубин». Но самый большой урон неожиданно получила от главного аутсайдера.

Победы «Химок» и «Уфы» отбросили «Урал» на дно таблицы и не оставляли выбора: нужно было играть на победу с самой прогрессирующей командой РПЛ, которая последний раз уступала Екатеринбургу 13 лет назад — в Кубке России (в чемпионате «Урал» не побеждал армейцев с 1995-го).

Старт в исполнении ЦСКА вообще не давал поводов для переживания: Дивеев уже на 3-й минуте зарядил прямым ударом со штрафного (хотя рядом стоял исполнявший все стандарты Языджи) и намекнул на вторую подряд крупную победу — даже «Рубин», пропустивший шесть, продержался на две минуты дольше.

Реакция «Урала» — просто браво! И речь не только про моментальный ответ, завершившийся автоголом Бийола. Команда продолжала давить: Гаджимурадов попал в перекладину, а к перерыву Акинфеев получил пять ударов в створ — в этом году так часто его воротам не угрожала ни одна команда.

Поэтому второй гол «Урала» точно не вызвал шока. Правда, без фарта снова не обошлось: прямо перед результативной атакой Дивеев подвернул голеностоп, а Березуцкие не успели провести замену. Бикфалви забил, когда ЦСКА остался в меньшинстве. Важный момент, но ключевые события случились в самой концовке.

Дивеева заменил 19-летний Егор Ушаков, для которого это был первый матч за ЦСКА. И на 90-й минуте дебютант заработал пенальти! Игорь Панин не обратил внимания на фол Аугустыняка, но после длительного изучения повторов все же указал на точку.

Языджи пробил по центру, сделал 2:2 на 90+4-й минуте и установил рекорд турнира — до него никто не забивал в стартовых пяти матчах чемпионата России. В оставшееся время команда Березуцких планировала вырвать победу, но моментально получила атаку, которая чудом не лишила ее ничьей.

Тот же Ушаков отработал сзади и в штрафной зацепил Гогличидзе. Панина снова подозвали к монитору: просмотр ВАР растянулся на четыре минуты — и закончился ничем, хотя стык был очевиден на всех повторах.

— Я думал, пенальти поставят сто процентов. Я был в этом уверен! У меня нет слов, — сказал Гогличидзе.

Игорь Шалимов чуть увеличил обороты.

— Мы рады, что зацепили очко, но злы на решение арбитра в концовке. Нам не дали чистый пенальти!

Мощнее всех по судьям ожидаемо пальнул Григорий Иванов.

— Вы же сами все это видели — мы точно должны были бить пенальти. Какой смысл теперь подавать в ЭСК — судей накажут, что ли? Я не знаю, как решать вопрос с судейством. Не я же этими козлами руковожу. У них есть руководитель, пускай решают. Было касание, он мог сделать передачу. А мне судья говорит — было же легкое касание. Такие судьи у нас.

«Урал» можно понять. Клуб был максимально близок к первой за 27 лет победе над ЦСКА в чемпионате и мог подняться на 12-е место, но возвращается домой в зоне стыковых матчей.

Леонид Волотко

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2:2
Первый тайм: 1:1
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