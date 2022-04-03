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21:03 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. «Сочи» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 0:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи в присутствии 10 307 зрителей.

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей. В последний раз команда из Санкт-Петербурга проиграла 16 октября в гостевой встрече «Арсеналу» (1:2). Сочинский клуб не смог победить в матче чемпионата России в третий раз подряд. До этого сочинцы сыграли вничью на выезде в матче против подмосковных «Химок» (0:0) и на своем поле уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3).

Команды впервые в истории сыграли вничью. До этого четыре раза сильнее оказывался «Зенит», одна победа на счету «Сочи».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 49 очков в 23 матчах. «Сочи» занимает четвертое место с 39 очками после 23 игр. В следующем матче «Зенит» 9 апреля встретится на выезде с грозненским «Ахматом». «Сочи» на следующий день сыграет в гостях против «Уфы».

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