«Сочи» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей. В последний раз команда из Санкт-Петербурга проиграла 16 октября в гостевой встрече «Арсеналу» (1:2). Сочинский клуб не смог победить в матче чемпионата России в третий раз подряд. До этого сочинцы сыграли вничью на выезде в матче против подмосковных «Химок» (0:0) и на своем поле уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3).