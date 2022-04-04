«Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка

Обидчик чемпиона

За весь 2021 год «Зенит» только раз проиграл дома в чемпионате. И произошло это в матче с командой, которой уже много лет приписывают мифические связи с сине-бело-голубыми. Тогда в соцсетях писали, что «Зенит» едва ли не специально проиграл южанам, а Сергей Семак на пресс-конференции качал головой, рассуждая о ярлыке «фарм-клуба» у соперника: «Думаю, люди, которые так говорят, не хотят ничего слышать и понимать».

Сезон показал, что прошлогодний прорыв «Сочи» не был случайным. Команда Владимира Федотова после пятого места в чемпионате-2020/21 борется за топ-3. Хотя после рестарта сезона сочинцы играют не всегда удачно.

Травмы Вендела и Караваева

Этот матч был последним в туре, так что «Зенит» знал о победе «Динамо» в Краснодаре и сокращенном до двух очков отрыве от бело-голубых. Впрочем, и без этого питерцам требовались три очка, и Сергей Семак выставил сильнейший состав.

Многие болельщики переживали, что после паузы на сборные в расположение клуба не вернутся легионеры. Но приехали все — даже травмированный Ловрен. Правда, без потерь все равно не обошлось: Вендел и Караваев из-за мышечных повреждений не сыграли с «Сочи». И если бразилец в ближайшее время должен вернуться в общую группу, то сроки возвращения Вячеслава назвать сложно.

В запасе остался Юри Алберто, прилетевший из Бразилии накануне. Только-только вернулся из Колумбии и Барриос, но для него подобная ситуация привычна, так что Семак сразу бросил его в бой. Тем более что заменить колумбийца некем.

Сутормин — центральный защитник

А вот Алберто есть замена. Сергей Семак решил временно отказаться от экспериментов с выходами Юри на фланге и предпочел профильных вингеров по краям от Дзюбы — Мостового и Малкома. Клаудиньо с Кузяевым тоже действовали высоко, так что при желании схему можно было бы нарисовать как 4−1−4−1. Но все-таки ближе 4−3−3 с Барриосом в роли якоря полузащиты.

Но это при игре с мячом. Когда «Зенит» позиционно оборонялся, то переходил то на 4−4−2, то на 5−3−2. Точнее сказать сложно, потому что многое зависело от роли Малкома. У «Сочи» очень высоко играл левый защитник Макарчук, поэтому бразилец часто уходил за ним вглубь, и у «Зенита» визуально оказывалось пять защитников в линии.

Центральный защитник Сутормин — это крупное тактическое событие. В «Оренбурге» мы привыкли видеть Алексея в атаке, но в «Зените» он сменил профиль. Семак говорил, что Сутормин мог бы сыграть третьего центрального защитника в Лондоне, если бы не решили проблемы с Барриосом. Но на этой позиции мы его еще не видели.

Проблемы с созиданием

Упомянутый Макарчук вышел у «Сочи» вместо дисквалифицированного Терехова и прекрасно заменил одного из самых атакующих защитников лиги. Хозяева вообще не стеснялись оставлять достаточно много пространства между линиями, в отличие от многих соперников «Зенита». При этом у «Сочи» исправно работала подстраховка, так что дыр в расстановке не было.

Южане рассчитывали на скорость Кассьерры, и в конце первого тайма у колумбийца был момент. «Зенит» не был надежен при забросах за спину. Впереди тоже проблем хватало: если не считать хороший момент у Малкома, то в первом тайме вся острота исходила от «Зенита» со стандартов — могли открыть счет и Чистяков, и Дзюба.

Проблемы команды Семака объяснимы. Без Ракицкого и Ловрена никто из центральных защитников не может стрелять точными длинными передачами — даже в Сочи у гостей хватало потерь при выходе из обороны. А лучше Вендела никто в команде не умеет самостоятельно тащить мяч через середину. Навесов на Дзюбу было мало, да и они утратили эффективность.

Спасение Дугласа

Только на 66-й минуте Семак понял, что ничего не работает, и совершил сразу двойную замену с перестроением схемы — Сергеев с Алберто вышли вместо Дзюбы и Сутормина, а «Зенит» стал играть 3−4−3 с Барриосом в обороне.

Но это не привело к качественным изменениям. Напротив, у ворот «Сочи» стало больше навесов (классическая авральная тактика «Зенита»), но ловить их Сергееву было сложно. Лишь когда Ерохин появился на поле в концовке, упрощенная тактика была оправдана. Зацепиться за одну из подач мог и Алберто, но не попал толком по мячу на 90-й минуте.

Как ни странно, ближе к голу во втором тайме был «Сочи». На 82-й минуте Дуглас Сантос, получивший от Дзюбы капитанскую повязку, бросился под удар при угловом и, как выяснилось, уберег чемпионов России от проигрыша.

0:0 — «Сочи» не заслужил поражения, так что ничью можно назвать логичной.