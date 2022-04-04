«Спартак» бьет исторические антирекорды. Болельщикам сюда лучше не заходить
Худший сезон по победам и голам, а еще близость к вылету.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Худший сезон по победам и голам, а еще близость к вылету.
Пока что самым жутким сезоном «Спартака» в РПЛ считается 2003-й. Тогда ушел Олег Романцев, а все закончилось 10-м местом и бромантановым скандалом.
Весной 2020-го «Спартак» приблизился к тому кошмару: рисковал финишировать 11-м (и даже ниже), но в двух последних турах команда Тедеско собралась и закончила на 7-й позиции.
При этом стоит отметить, что только два клуба идут выше, поэтому ближайшие матчи вообще нельзя проигрывать. Есть риск сильнее усугубить ситуацию.