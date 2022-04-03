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3 апреля, источник: Sports.Ru

«Спартак» потерял шансы на чемпионство

«Спартак» не сможет выиграть чемпионат России в этом сезоне.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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23
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Красно-белые накануне уступили «Локомотиву» в 23-м туре РПЛ (0:1), а лидирующий «Зенит» сегодня сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Петербургский клуб набрал 49 очков после 23 матчей, «Спартак» за семь туров до конца отстает на 22 балла. Таким образом, лидер для московской команды теперь недосягаем.

Команда Паоло Ваноли примет «Зенит» в 29-м туре Премьер-лиги 15 мая.

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