«Спартак» потерял шансы на чемпионство

Красно-белые накануне уступили «Локомотиву» в 23-м туре РПЛ (0:1), а лидирующий «Зенит» сегодня сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Петербургский клуб набрал 49 очков после 23 матчей, «Спартак» за семь туров до конца отстает на 22 балла. Таким образом, лидер для московской команды теперь недосягаем.