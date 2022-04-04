«Спартак» в шести очках от зоны вылета. У клуба вообще были в РПЛ сезоны хуже этого?

После заснеженного дерби в Черкизово «Спартак» загнал себя в сложнейшее положение. За семь туров до конца розыгрыша РПЛ команда находится всего в шести очках от зоны вылета. Учитывая непростой график оставшейся части сезона, москвичи рискуют установить клубный антирекорд по количеству набранных баллов. Вспоминаем, были ли в новейшей истории красно-белых более провальные периоды.

Сезон-2019/2020 — 7-е место

В памяти болельщиков «Спартака» ещё свежи эмоции от сезона-2019/2020. Начался он со скандального ухода полузащитника Дениса Глушакова, продолжился тренерской отставкой. Фанаты нещадно критиковали Олега Кононова и не могли простить руководству клуба увольнения Массимо Карреры, с которым было взято чемпионство в сезоне-2016/2017.

Отставка главного тренера не удивила даже новичков клуба. Чешский полузащитник Алекс Крал позже заявил: «Конечно, я представлял начало своей карьеры в “Спартаке” иначе. Как и любой футболист, я хочу побеждать. После поражения от “Оренбурга” наш тренер был уволен. Учитывая неудовлетворительные результаты, это был лишь вопрос времени».

Приход Доменико Тедеско помог слегка выправить плачевное положение (к тому моменту команда находилась на 12-м месте). После 23-го тура и победы над тульским «Арсеналом» «Спартак» шёл седьмым, имея в активе 31 очко. Правда, затем последовала серия из пяти матчей без побед, окончательно убившая надежды красно-белых на еврокубки. «Спартак» так и финишировал на седьмом месте (39 баллов). В полуфинале Кубка России москвичи проиграли «Зениту» (1:2).

Сезон-2008 — 8-е место

2008-й — год сплошных разочарований для фанатов «Спартака». Здесь и разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:5, и бесславный вылет из квалификации Лиги чемпионов от киевского «Динамо», и бесконечные тренерские перестановки — за один сезон командой порулили трое: Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов и Микаэль Лаудруп. Была ещё некрасивая история с отстранением от основы ключевых футболистов — Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта.

К 23-му туру команда занимала пятое место, имея в активе 36 очков. Но в оставшихся семи матчах красно-белым удалось одержать всего две победы. «Спартак» завершил сезон на восьмом месте, набрав 44 очка. Общее впечатление от провального сезона немного скрасил успех в дерби. В 27-м туре в «Лужниках» красно-белые прервали семилетнюю (!) серию без побед над ЦСКА.

Сезон-2004 — 8-е место

2004 год для «Спартака» получился крайне неоднозначным. Первый сезон после масштабной перестройки начался для команды скверно. Был момент, когда её проигрышная серия достигала шести матчей. Но снять Невио Скалу руководство решилось лишь к сентябрю. На смену итальянцу пришёл Александр Старков, который выправил положение дел.

В 23-м туре команда встречалась с «Рубином» и, одержав победу со счётом 2:0, вышла на восьмое место с 31 очком. И вновь последние семь туров прошли по схожему сценарию. Пять матчей без побед оставили «Спартак» на восьмом месте (40 итоговых баллов).

Сезон-2003 — 10-е место

До сих пор 2003 год остаётся самым провальным в новейшей, постсоветской истории «Спартака». Заканчивалась эпоха Олега Романцева, с которым красно-белые брали чемпионства в 90-х. В клуб толпами завозились легионеры сомнительного качества, которые вряд ли чем-то запомнились болельщикам. Мало кто сейчас вспомнит таких персонажей, как-де Пиньо, Диас, Гин, Тробок, Шафар, Хрман, Станич или Кинк.

Андрей Червиченко до сих пор считает правильным своё решение об увольнении Романцева: «Разве Олег Иванович что-то выиграл после ухода из “Спартака”? Или где-то показал хорошую работу? Значит, я был прав. Он ни с одной из своих команд никуда не вышел, а я взял “Химки” из первого дивизиона и довёл его до финала Кубка России».

На матч 23-го тура с «Шинником» команду выводил уже не Олег Романцев, а Андрей Чернышов. После победы со счётом 2:1 «Спартак» расположился на 11-м месте в таблице. Но даже тогда у него было на одно очко больше (28), чем сейчас. А от 15-й позиции команду отделяло восемь баллов (сегодня — шесть). На финишной прямой случилась ещё одна тренерская перестановка. С Владимиром Федотовым «Спартак» набрал восемь очков за семь туров и завершил розыгрыш на 10-м месте (худший результат клуба за всю историю существования РПЛ).

У современного «Спартака» есть ещё семь туров, чтобы избежать антирекорда. На финишной прямой РПЛ команде предстоит сыграть с тульским «Арсеналом», «Рубином», «Ростовом», «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками», а также с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.