«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на домашнем стадионе

Перенос матча связан с проведением Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая. Именно на «Солидарность Арене» состоится церемония открытия «Студвесны» 18 мая. А стадион «Металлург» уже готовят к матчу «Крыльев» с «Локомотивом».

«Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждём, когда сойдёт снег — будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьёзного там нет, на данный момент всё идёт по плану, проведение матча 21 мая планируется на “Металлурге”, — цитирует директора Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергея Марушко Metaratings.