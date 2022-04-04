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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на домашнем стадионе

В матче 30-го тура РПЛ, который состоится 21 мая, «Крылья Советов» не смогут принять московский «Локомотив» на домашнем стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».

Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

Игра чемпионата России по футболу пройдёт на стадионе «Металлург», который являлся для «Крыльев» основным до открытия современной арены к ЧМ-2018.

Перенос матча связан с проведением Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая. Именно на «Солидарность Арене» состоится церемония открытия «Студвесны» 18 мая. А стадион «Металлург» уже готовят к матчу «Крыльев» с «Локомотивом».

«Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждём, когда сойдёт снег — будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьёзного там нет, на данный момент всё идёт по плану, проведение матча 21 мая планируется на “Металлурге”, — цитирует директора Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергея Марушко Metaratings.

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