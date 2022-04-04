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12:33 (мск), источник: Life.ru

«Из-за тяжёлых погодных условий»: Капитан «Спартака» Джикия получил контузию коленного сустава

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал журналистам, что капитану команды Георгию Джикии диагностировали контузию коленного сустава.

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Источник: Life.ru

Футболист получил травму в субботнем матче 23-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1), покинув поле на 54-й минуте. Игра проходила в условиях сильного снегопада.

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль всё же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее. Отметим, что тяжёлые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьёзным усугубляющим фактором», — сказал Зеленов.

«Локомотив» набрал 37 очков и по итогам 23-го тура поднялся на пятое место в таблице чемпионата России. «Спартак» с 27 баллами остался на десятой позиции.

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