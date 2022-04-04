Стало известно, какой испанский клуб интересовался Дмитрием Бариновым зимой

При этом остаётся вариант, при котором клуб может вернуться к кандидатуре хавбека летом.

Ранее об интересе к полузащитнику одной из ведущих испанских команд рассказал агент игрока Павел Банатин. Он отметил, что это не «Реал» и не «Барселона».

В этом сезоне Дмитрий Баринов сыграл 25 матчей во всех турнирах. Ранее он неоднократно заявлял, что готов рассмотреть предложения о переходе в европейский чемпионат.