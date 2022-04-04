Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
3.04
Ювентус
Интер
01
Футбол. Зарубежный
3.04
Барселона
Севилья
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
1.04
Рубин
Химки
23
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:02 (мск), источник: Life.ru

Футболист «Спартака» Ларссон может перейти в шведский АИК

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в шведский АИК. Об этом передаёт Expressen.

Спартак
АИКПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Life.ru

Сообщается, что АИК уже начал переговоры с 24-летним шведским футболистом. Сделка может быть оформлена как аренда до конца сезона.

Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В составе красно-синих он провёл 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал девять результативных передач.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя футболистами из РПЛ.

 5 экономических ударов, которые ждут Европу в случае блокады Калининграда
Как зарождается и крепнет фашизм среди российских звёзд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь