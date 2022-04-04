Футболист «Спартака» Ларссон может перейти в шведский АИК
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в шведский АИК. Об этом передаёт Expressen.
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в шведский АИК. Об этом передаёт Expressen.
Сообщается, что АИК уже начал переговоры с 24-летним шведским футболистом. Сделка может быть оформлена как аренда до конца сезона.
Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В составе красно-синих он провёл 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал девять результативных передач.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя футболистами из РПЛ.