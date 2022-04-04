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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны убытки «Спартака» за 2021 год

Убыток московского футбольного клуба «Спартак» по итогам 2021 года составил 881 миллион рублей. Об этом стало известно «Матч ТВ».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, чистый убыток красно-белых сократился на 54,3 процента. При этом выручка команды выросла на 63,9 процента и составила около восьми миллиардов рублей. Коммерческие расходы «Спартака» выросли на десять процентов — до 54 миллионов рублей, а активы составили 9,7 миллиарда рублей.

31 марта Sport24 сообщил, что в «Спартаке» задумались об отказе от легионеров со следующего сезона. Тогда отмечалось, что команда рассматривает различные возможности стратегического развития. Такое решение обусловлено финансовыми проблемами красно-белых.

После 23 матчей «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков. Отрыв от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 27 очков.

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