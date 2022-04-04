Стали известны убытки «Спартака» за 2021 год

По информации источника, чистый убыток красно-белых сократился на 54,3 процента. При этом выручка команды выросла на 63,9 процента и составила около восьми миллиардов рублей. Коммерческие расходы «Спартака» выросли на десять процентов — до 54 миллионов рублей, а активы составили 9,7 миллиарда рублей.