Заур Хапов стал главным тренером «Локомотива»

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков “Локомотива”, всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером.



У нас схожее видение футбола, в который должен играть “Локомотив”. Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», — отметил Хапов.