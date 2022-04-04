Смородская жёстко раскритиковала «Локомотив» за назначение Хапова главным тренером команды

«Плохо отношусь к назначению Заура Хапова главным тренером “Локомотива”. Это было полностью неожиданно. Я не вижу никаких перспектив в этом назначении. Знаю Заура: он не способен руководить командой. И немец там тоже в тандеме ни при чём. Всё, что творится в “Локомотиве”, не поддаётся никакому логическому осмыслению. Бог знает что творится. Ничего хорошего от этого не жду», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.