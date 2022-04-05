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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Баринов давно мечтает о Европе и близок к переходу в «Валенсию». Можно радоваться?

Но сам Дмитрий обожает английский футбол и говорил, что роль Бускетса ему не подходит.

Локомотив
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Источник: Чемпионат.com

Начну с личного: в детстве, проходя в FIFA карьеру за «Валенсию», мне очень хотелось подписать туда российского полузащитника. И у меня получилось выкупить у «Зенита» Игоря Денисова — так что я отдал ему 27-й номер, место в центре поле, а в скором времени и капитанскую повязку.

Нечто похожее в реальном мире может произойти этим летом — ведь «Валенсия» интересуется опорником «Локо» и сборной России Дмитрием Бариновым. И это, по информации «Чемпионата», не догадки и очередные мечты по прохождению футбольной карьеры, а реальный интерес.

Дмитрий Баринов и Кристиан Нобоа | Источник: Чемпионат.com

  • Зимой, до осложнения в том числе футбольных отношений с Европой, «Локомотив» и «Валенсия» обсуждали возможность аренды Баринова с правом выкупа.
  • Трансфер не состоялся, но интерес к полузащитнику сохранился, потому что «Валенсии» нужен игрок в центр поля.
  • Сам Баринов не против ухода из «Локомотива», а в другом российском клубе себя не видит.

Если летом переход всё же оформят — лично я очень обрадуюсь. Во-первых, плюс один игрок из России в симпатичной «Валенсии» — всегда приятно. Во-вторых, Баринов давно и открыто мечтает о европейском повышении. В-третьих, такой переход поможет всем: «Локо» подзаработает и обновится, «Валенсия» укрепится (Солер больше заточен на атаку, а Рачичу точно нужна поддержка), а сборная России получит ещё одного легионера.

История, которую вы сейчас прочитаете, не про Баринова и «Валенсию», так как трансфер пока не случился. Мне она видится шире и красочнее, ведь это история про российского футболиста, который из интервью в интервью говорит, что готов, что ничего не боится и постоянно мечтает. Так давайте мечтать вместе!

Баринов и Европа — история давней мечты

Во время последней паузы на сборные, когда команда Карпина тренировалась и играла с молодёжкой, Баринов сказал: «Если футболист хороший, то его и сейчас заберут». А потом подтвердил, что реально верит в такое развитие событий — уехать российскому игроку в Европу, когда это максимально сложно.

Всё равно верю! У нас есть ребята за границей: Саня Головин, Лёха Миранчук. Они спокойно играют, тренируются, их никто не прессингует. Если европейскому клубу понадобится русский футболист, они найдут пути, как его забрать.
Дмитрий Баринов
полузащитник «Локомотива»

В недавние времена «Локомотива» Ральфа Рангника полузащитник заявил немецкому директору по спорту и развитию, что хочет попробовать свои силы в Европе. Более того, Баринов не раз общался с руководством клуба по поводу потенциального трансфера. А сам Рангник говорил игрокам, что успешное выступление в Лиге Европы может этому поспособствовать.

О том, что Дмитрию интересен переезд, говорил (в интервью «СЭ») и агент полузащитника Павел Банатин, вот его основные посылы:

  • спортсмен всегда должен к чему-то стремиться, а так как в «Локомотиве» Дмитрий достиг многого, ему хочется развиваться;
  • если поступит предложение из чемпионата, который выше РПЛ по уровню, Баринов и агент его рассмотрят;
  • на случай разговоров о перенесённой травме: Дмитрий полностью восстановился после разрыва крестообразной связки, в этом сезоне является лидером как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина.

Дмитрий Баринов | Источник: Чемпионат.com

Шутил про «Манчестер Юнайтед» и дерзко отвечал про соперников из Европы

После того как «Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера, Дмитрий в шутку ответил «Чемпионату»: «Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в “Манчестер Юнайтед”. Перееду скоро».

При этом английское издание Talksport добавило Баринова в список потенциальных трансферных целей «Манчестера» в случае прихода туда Рангника: Ральф уже на месте, но Баринов, с рыночной стоимостью в € 12 млн по версии портала Transfermarkt, пока в «Локомотиве».

Ральф Рангник и Владимир Леонченко | Источник: Чемпионат.com

Смелые высказывания — они были от Дмитрия и про соперника «Локомотива» в Лиге Европы. «Лацио» полузащитник назвал очень сильной командой, а вот на вопрос про сербского полузащитники Милинковича-Савича ответил так: «Мне кажется, что я играл c футболистами и посильнее, чем Милинкович-Савич и другие футболисты “Лацио”. А как мы будем против них действовать — завтра вы увидите это всё в игре».

На следующий день «Локо» уступил в Риме 0:3.

Бариновым интересовался «Манчестер Сити». Серьёзно?

Об этом «Чемпионату» рассказывал бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо, который назвал Баринова своим самым близким другом в команде.

В один из дней и Баринов, и Брейдо ночевали на базе. У первого была утренняя тренировка, у второго — интервью. Так как молодому игроку своя комната ещё не полагалась, а у Брейдо её просто не было, спали на верхнем этаже базы в Баковке в тренажёрном зале и разговаривали, как в детстве.

«Знаешь, свет выключен, и мы, как в лагере, болтали обо всяком, — вспоминал Брейдо. — Бара рассказывал про интерес со стороны “Манчестер Сити”. Он тогда уже со сборной России взял и золото, и серебро на юношеском Евро. Баринов говорил, что хочет в Европу, но сначала нужно стать звездой и капитаном “Локомотива”».

Англия? Баринову нравится, что там все кусаются

«Мечта — Англия, там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия — самая высокая планка», — слова Баринова из прошлогоднего интервью «Чемпионату». Дмитрий тогда восстанавливался от травмы и рассказывал, как тяжело ему жить без футбола, но при этом не переставал мечтать.

Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдёшь в серьёзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать – будем обсуждать.
Дмитрий Баринов
полузащитник «Локомотива»

У Баринова есть много высказываний про АПЛ, английский футбол и язык — мы собрали избранные:

  1. «В Англии в принципе другой уровень футбола: интенсивность, скорости — там многому можно поучиться».
  2. «В Англии мне нравится стиль команд. Мощный футбол».
  3. «Не согласен с тем, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду. Есть хорошие примеры — тот же Ярмоленко, играющий в “Вест Хэме”, который считают средней командой. Но при этом “Вест Хэм” всегда даёт бой соперникам на более высоких позициях».
  4. «По возможности слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра».
  5. «Английский язык для меня проблема. Никак не могу себя заставить заниматься. Уже хочется выучить язык и уверенно разговаривать, но руки никак не доходят».
  6. «Клопп — один из моих любимых тренеров».
  7. «Сити» больше «тики-така», а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда«.

Баринов пригодился бы Сарри — сам Дмитрий крушил Роналду в матче с “Юве”

Об этом рассказывал скаут “Кальяри” Алекс Великих — с отсылкой к матчам “Локомотива” и “Ювентуса” в Лиге чемпионов два сезона назад. Скаут говорил, что Баринов заинтересовал тогдашнего тренера “Ювентуса” Маурицио Сарри.

«Матчи “Ювентуса” с “Локомотивом” проходили на фоне противостояния тактик Сёмина и Сарри, а также взаимного уважения тренеров, их хорошие отношения ни для кого не секрет, — говорил Великих. — Моделируя игру, прежде всего, в Москве, Сарри обращал внимание на роль Баринова в схемах железнодорожников. Тренер “Ювентуса” опасался этого футболиста и в частных беседах высказывался, что такой игрок ему был бы нужен».

Дмитрий Баринов (справа) | Источник: Чемпионат.com

У самого Баринова про матчи с «Ювентусом» есть другая история — в московской игре Дмитрий постоянно докапывался до Роналду. Зачем?

«Да, это было, — объяснял полузащитник “Локо”. — Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне: “**** you, **** you” — что-то такое. К судье начал обращаться.

— Зачем ты так?
 — Не знаю! Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!». Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира (улыбается).

Почему Баринов до сих пор не уехал в Европу?

Отвечая на вопрос, почему не получается уехать в Европу, Дмитрий недавно заявил, что, скорее всего, дело в больших отступных в размере € 15 млн. А также отметил, что зимой мог уехать в Европу на 70%: неназванный европейский клуб хотел арендовать его на полгода, но сам игрок выступал за полноценный трансфер.

Почему не хотел в аренду на вторую половину сезона? Дмитрий сказал, что рассчитывал на стыковые матчи сборной России за право сыграть на чемпионате мира в Катаре: для этого надо было постоянно играть, а в новом клубе он бы мог «сесть на лавку».

Ситуация, по словам игрока, такая: переговоры отложили до лета. Тогда же и может состояться полноценный трансфер, о котором мечтает сам Баринов.

Из слов выше должно стать понятно: Баринов открыто говорит о том, что хочет играть в Европе. Но при этом — в отличие от многих футболистов — рассказывает, кто и когда им интересовался. Например, летом 2020 года поступали предложения из Европы, с агентом игрока выходили на связь и общались лично (однако повлияла травма).

Ещё одна версия, почему не получилось уехать ранее: «Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе».

***

Несколько лет назад, ещё до перехода Алексея Миранчука в «Аталанту», Баринов говорил, что по манере игры он не похож на Серхио Бускетса и испанский футбол — не для него. Однако сейчас, когда о переходе в Испанию можно думать сильнее обычного, лично мне хочется, чтобы испанский футбол не только подошёл Дмитрию, но и исполнил его мечту.

Ведь мечта Баринова (он сам об этом много раз говорил) — не просто попасть в европейский чемпионат, а задержаться там, играть долго и постоянно.

Источник: Чемпионат.com

А мечты — на то они и мечты, чтобы сбываться. Тем более Баринов уже исполнил одну и большую: выходил на поле с капитанской повязкой «Локомотива». Как и его недавний друг и наставник по раздевалке Игорь Денисов, который не просто так появился в начале этого текста.

На очереди — новая мечта.

Евгений Марков

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