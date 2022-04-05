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16:17 (мск), источник: Sport24

Малком: Я не боюсь санкций. Остаюсь в Санкт-Петербурге, мне хорошо здесь

Бразильский вингер «Зенита» Малком в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу рассказал, почему не следует примеру других легионеров и не уезжает из России.

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Источник: Sport24

— Сейчас некоторые иностранные футболисты уехали из РПЛ. А ты связываешь свое будущее с «Зенитом» и Петербургом?

— Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне.

— Бразильское издание UOL писало, что зенитовские легионеры остались, потому что боятся санкций со стороны руководства клуба. Сколько в этом правды?

— Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них — я хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один.

— Учитывая санкции, наложенные на российские клубы, готов ли ты как минимум один сезон играть исключительно в чемпионате России?

— Я готов. Если в итоге все случится именно так, и никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому. И все же надеюсь, что ситуация изменится, и мы сможем играть в Европе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года.

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