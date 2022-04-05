Гендиректор «Зенита» рассказал о будущем Ерохина, Сутормина, Оздоева и Семака

— Какова на сегодняшний день ситуация по контрактам Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина?

— Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе.

— В июне завершается срок действия соглашения с «Зенитом» у Сергея Семака. Контракт, заключенный в июне 2020-го года, был подписан по схеме 2+1. Какова позиция клуба?

— У Семака, надеюсь, будет автопродление, — приводит слова Медведева «Бобсоккер».