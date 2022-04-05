Текущие события
Футбол. Первый дивизион
6.04
Енисей
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
6.04
Краснодар-2
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
6.04
Олимп-Долгопрудный
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
6.04
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
6.04
Алания
Балтика
Футбол. Первый дивизион
6.04
Текстильщик
Металлург Лп
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
1.04
Рубин
Химки
23
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:47 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Зенита» рассказал о будущем Ерохина, Сутормина, Оздоева и Семака

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем футболистов с истекающими контрактами после завершения этого сезона.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: fc-zenit.ru

— Какова на сегодняшний день ситуация по контрактам Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина?

— Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе.

— В июне завершается срок действия соглашения с «Зенитом» у Сергея Семака. Контракт, заключенный в июне 2020-го года, был подписан по схеме 2+1. Какова позиция клуба?

— У Семака, надеюсь, будет автопродление, — приводит слова Медведева «Бобсоккер».

Этим летом так же истекают контакты у голкипера Михаила Кержакова и нападающего Артема Дзюбы.

 «Зачем такое выставлять? Это норм для мамы?» Жену Малкина пристыдили за смелое фото. Она пожелала шикарного секса
«Яркая и недоступная». Жгучие фото Тины Канделаки для мужского журнала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь