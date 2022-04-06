Российское судейство близко к хаосу. Ещё немного — и вернемся в 90-е

Мы уже стали забывать, что такое тур РПЛ без судейских скандалов. В последнем было три, и все очень громкие. Волну возмущений запустил «Спартак». Клуб посчитал, что гол Квинси Промеса в ворота «Локо» стоило засчитывать (так как на матче не работала разлиновка VAR), а ещё удалять Алексиса Бека-Бека в первом тайме за шипы в ногу Кристофера Мартинса (позже ЭСК признал ошибку судей). Дальше — спорное решение в пользу «Динамо», когда арбитр Алексей Сухой поставил пенальти за фол на Фёдоре Смолове. И финализировал уикенд — рефери Игорь Панин. Он не назначил одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА в добавленное время. Хотя все основания для этого были.

Фраза президента «Урала» Григория Иванова — характеристика не только конкретного эпизода, но и глобальной проблемы. «Не я же этими козлами руковожу», — сказал он после матча.

Сейчас у судей действительно нет босса. И это очень влияет. Да, Витор Перейра был странным руководителем. Его назначили главой департамента судейства в сентябре 2021-го, но вряд ли кто-то вспомнит хотя бы одно его значимое решение или важное заявление. Но, как и любой менеджер, он выполнял не менее важную функцию: контроля и защиты людей, которые у него в подчинении. Арбитры знали, что у них есть шеф. И они отвечали за работу перед ним. А в случае чего он мог встать на их защиту, в том числе публично. Сейчас такого человека нет. И это первый признак хаоса. Неспроста мы читаем информацию, что инспектор Сергей Лапочкин через двое суток после игры «Динамо» — «Краснодар» не сдал рапорт по матчу. Ему даже не с кем посоветоваться. А давление с разных сторон наверняка большое. Ведь руководитель формальный — Павел Каманцев, который стал исполняющим обязанности, но занимается в основном бумажной работой.

Витор Перейра | Источник: РИА "Новости"

Чем всё это может грозить? Усиливающимся влиянием клубов. Когда арбитрами рулил Ашот Хачатурянц, этот аспект, казалось, был сведён к минимуму. Был чёткий посыл: минимизировать публичную критику. Чем-то недовольны? Пишите жалобу, мы разберёмся. Какое-то время система работала. Сейчас всё сломалось. И вновь — череда резких высказываний. Выступают многие: от Слуцкого до Заремы Салиховой. Естественно, судьи читают всё это. И, так или иначе, пусть и на подсознательном уровне, они могут начать сомневаться в себе и в правильности тех или иных решений. Пойдут новые ошибки. И хуже будет только РПЛ.

Вероятно, до конца сезона нового руководителя не появится. Хотя тянуть с этим очень опасно. Необходима харизматичная фигура, способная на волевые решения. Наверняка такая есть и в России, просто надо хорошо поискать.

В ином случае мы и правда можем скатиться в 90-е, когда Николай Толстых вызывал судью в раздевалку, а после тот выходил из неё с окровавленной губой. Вряд ли кому-то хочется возвращаться в те времена. Возможно, первые изменения ждут нас уже сегодня. По крайней мере, Ашот Хачатурянц заявил об этом уже в открытую.