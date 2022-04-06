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16:51 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС закрыл три сектора стадиона «Локомотива» на ближайший домашний матч

Во время игры со «Спартаком» болельщики скандировали ненормативные выражения.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил «Локомотиву» допуск болельщиков на три сектора фанатской трибуны на ближайшем домашнем матче команды в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам в среду сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики “Локомотива” скандировали ненормативные выражения [в матче со “Спартаком”], приняли во внимание выступление представителей клуба, — сказал Григорьянц. — Наказание — запретить допуск зрителей на сектора 2, 3 и 4 нижнего яруса Южной трибуны на матч с “Нижним Новгородом”».

Матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» пройдет 23 апреля.

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