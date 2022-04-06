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17:32 (мск), источник: Lenta.Ru

РФС отстранил трех судей РПЛ до конца сезона

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил трех арбитров Российской Премьер-лиги (РПЛ) от работы до конца сезона. Об этом сообщается на сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Решения были приняты на экстренном заседании комитета, который прошел в среду, 6 апреля. Санкции применили в отношении Игоря Панина, Артема Любимова и Алексея Сухого.

Все судьи допустили ключевые ошибки в матчах 23-го тура чемпионата России. Панин не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Уралом» (2:2), а Сухой ошибочно предоставил «Динамо» право на исполнение 11-метрового удара во встрече с «Краснодаром» (1:0). Любимов, находившийся на VAR в том матче, подтвердил решение Сухого.

Чемпионат России по футболу завершится 21 мая. Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит».

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