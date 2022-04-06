РФС отстранил трех судей РПЛ до конца сезона

Решения были приняты на экстренном заседании комитета, который прошел в среду, 6 апреля. Санкции применили в отношении Игоря Панина, Артема Любимова и Алексея Сухого.

Все судьи допустили ключевые ошибки в матчах 23-го тура чемпионата России. Панин не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Уралом» (2:2), а Сухой ошибочно предоставил «Динамо» право на исполнение 11-метрового удара во встрече с «Краснодаром» (1:0). Любимов, находившийся на VAR в том матче, подтвердил решение Сухого.