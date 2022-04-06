Зарема Салихова: грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать, хотели же больше матчей

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это “не повлияло на результат матча”. У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает. Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменён. Хотели же больше матчей», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.