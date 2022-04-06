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17:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарема Салихова: грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать, хотели же больше матчей

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибке, допущенной арбитром Сергеем Карасёвым в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это “не повлияло на результат матча”. У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает. Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменён. Хотели же больше матчей», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее ЭСК РФС признала, что Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). Судейский комитет отстранил Карасёва от работы на одну игру.

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