Российский футбол может недополучить более 500 млн евро за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов. Это оценка РФС

«Матч ТВ», ссылаясь на внутреннее исследование, проведенное РФС еще до 24 февраля, пишет, что в ближайшие семь лет российские клубы могут недополучить более 500 млн евро доходов от призовых в еврокубках. Это итог неудачных выступлений российских клубов в еврокубках и падения в таблице коэффициентов.

В РФС подтвердили эту сумму и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут.

«РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров. По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет. При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет», — сообщили в организации.

Сейчас Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов, но в июне опустится на 19-ю строчку (обнулится сильный сезон-2017/18).