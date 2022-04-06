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18:31 (мск), источник: Sports.Ru

Российский футбол может недополучить более 500 млн евро за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов. Это оценка РФС

Российский футбол может столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Матч ТВ», ссылаясь на внутреннее исследование, проведенное РФС еще до 24 февраля, пишет, что в ближайшие семь лет российские клубы могут недополучить более 500 млн евро доходов от призовых в еврокубках. Это итог неудачных выступлений российских клубов в еврокубках и падения в таблице коэффициентов.

В РФС подтвердили эту сумму и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут.

«РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров. По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет. При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет», — сообщили в организации.

Сейчас Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов, но в июне опустится на 19-ю строчку (обнулится сильный сезон-2017/18).

В случае отстранения на сезон-2022/23, по подсчетам «Матч ТВ», Россия опустится в район 25−28-го места в таблице коэффициентов. Это будет означать, что российская еврокубковая квота сократится до одной команды в квалификации Лиги чемпионов (2-й раунд пути чемпионов) и трех команд в Лиге конференций (все — 2-й раунд квалификации).

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