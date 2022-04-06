Великобритания ввела санкции против действующего российского футболиста

В этот список попал защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший. Он стал игроком «железнодорожников» в 2016 году. За это время он принял участие лишь в десяти матчах Российской премьер-лиги. Несмотря на это он является чемпионом России и обладателем Кубка страны. Последний раз он выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче против «Рубина».