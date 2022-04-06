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19:15 (мск), источник: Газета.Ру

Великобритания ввела санкции против действующего российского футболиста

Правительство Великобритании опубликовало на своем официальном сайте список футбольных лиц, к которым будут применяться новые санкции.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В этот список попал защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший. Он стал игроком «железнодорожников» в 2016 году. За это время он принял участие лишь в десяти матчах Российской премьер-лиги. Несмотря на это он является чемпионом России и обладателем Кубка страны. Последний раз он выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче против «Рубина».

Помимо него в санкционный список попали президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, член попечительского совета РФС и глава «Новатэк» Леонид Михельсон.

Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович также попал ранее в санкционный список правительства Великобритании. Позже ему пришлось принять решение о продаже клуба «Челси» из-за наложенных на него санкций. Все активы предпринимателя в стране заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».

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