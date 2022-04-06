Великобритания ввела санкции против действующего российского футболиста
Правительство Великобритании опубликовало на своем официальном сайте список футбольных лиц, к которым будут применяться новые санкции.
Правительство Великобритании опубликовало на своем официальном сайте список футбольных лиц, к которым будут применяться новые санкции.
В этот список попал защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший. Он стал игроком «железнодорожников» в 2016 году. За это время он принял участие лишь в десяти матчах Российской премьер-лиги. Несмотря на это он является чемпионом России и обладателем Кубка страны. Последний раз он выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче против «Рубина».
Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович также попал ранее в санкционный список правительства Великобритании. Позже ему пришлось принять решение о продаже клуба «Челси» из-за наложенных на него санкций. Все активы предпринимателя в стране заморожены.
Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».